Warto mieć na uwadze, że jedynie od osobistych preferencji inwestora zależy, czy w obszarze jego zainteresowań znajdzie się start-up czy posiadająca już historię firma poszukująca środków na rozwój. Warto zwrócić uwagę też na fakt, że zdobywającą coraz większą popularność formą inwestowania w firmy są pożyczki społecznościowe.

Jak wyglądają inwestycje w firmy za pośrednictwem portalu pożyczek społecznościowych?

Jedną z platform umożliwiających inwestycje w firmy jest FutureCapital.pl. Wpisuje się ona doskonale w obszar Peer to Peer Business Lending. Łączy ona przedsiębiorców poszukujących finansowania zewnętrznego z osobami prywatnymi, zainteresowanymi inwestycjami alternatywnymi.

W funkcjonowaniu FutureCapital.pl kluczowe jest maksymalne bezpieczeństwo wszelkich transakcji. Czynniki zakodowane w DNA firmy to połączenie komunikacji online z ludzkim spojrzeniem na każdy biznes od samego początku, czyli już na etapie weryfikacji składanych wniosków pożyczkowych.

Jak wybrać najkorzystniejszą formę inwestycji w firmy?

Zarówno początkujący, jak i doświadczony inwestor powinien niezmiennie mieć na uwadze fakt, że każda z form inwestowania niesie za sobą ryzyko. Każdy z dostępnych sposobów inwestowania posiada swoje wady oraz zalety. Nie istnieje tutaj pojęcie bezpiecznych inwestycji, które jest gwarantowane pewnym zyskiem.

Gdy przeanalizujemy ofertę dostępnych inwestycji krótkoterminowych, to pożyczki społecznościowe dla firm faktycznie mogą się okazać interesującą propozycją dla osób poszukujących alternatywnych form inwestowania. Na platformie FutureCapital.pl regularnie publikowane są aukcje pożyczkowe, w których przedsiębiorcy określają cel pożyczki, gwarantowane przez nich zabezpieczenia, a także czas jej trwania aukcji oraz proponowane oprocentowanie. Cel pożyczki zgodnie z przyjętymi zasadami musi być zgodny z PKD firmy. Podstawowe zabezpieczenia dla inwestora to weksel in blanco i podpisane notarialnie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Inwestor powinien też zwrócić uwagę na to, czy pożyczkobiorca został zweryfikowany z BIG, BIK i ZBP. Zawsze warto też pochylić się nad dodatkowymi zabezpieczeniami, które zaliczają się do tak zwanych „twardych” zabezpieczeń. Do najpełniej zabezpieczających interesy inwestorów zalicza się wpis do hipoteki nieruchomości, przewłaszczenie na zabezpieczenie czy zastaw rejestrowy.

Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami, najbliższy czas to szansa na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Tym samym krótkotrwałe inwestycje w małe i średnie firmy w perspektywie mogą się okazać obiecujące. Osoby, które analizują oferty aukcyjne zamieszczone na portalu FutureCapital.pl nasuwa się pytanie, czy zainwestować swoje aktywa w jednego pożyczkobiorcę, czy też podzielić kapitał dywersyfikując portfel inwestycyjny. Zawsze jest to indywidualna decyzja, natomiast początkującym inwestorom doradzamy dywersyfikację.

Dlaczego inwestycje w firmy są dzisiaj opłacalne?

Szansa na rozwój przedsiębiorstw powoduje, że przedsiębiorcy nawet przy pożyczkach krótkoterminowych (12-18 miesięcy) proponują zwrot z inwestycji na poziomie nawet dwudziestu kilku procent.

Na platformie FutureCapital.pl przeważają właśnie inwestycje krótkoterminowe. Cieszą się one największym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, którzy w tej sytuacji już po roku mogą na nowo inwestować swoje środki.