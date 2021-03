Future Capital. Pozabankowe inwestowanie firmy.

Rola pośrednika finansowego rozpoczyna się w chwili złożenia przez przedsiębiorcę wniosku pożyczkowego na portalu FutureCapital.pl. W pierwszej kolejności analizowana jest sytuacja finansowa spółki, jej perspektywy rozwoju, a przede wszystkim prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań. Eksperci w Future Capital pomagają też w stworzeniu odpowiedniej oferty dla inwestorów. Każdy z nich dysponuje szeroką wiedzą na temat analizy finansowej i rynku finansowego, posiada też umiejętność wysłuchania klienta tak, aby finalnie doradzić firmie najkorzystniejszą dla niej opcję. Podczas konsultacji online czy rozmów telefonicznych analizowane są potrzeby klientów. Doradcy finansowi przeprowadzają ich przez cały proces, wskazują wymagane dokumenty, dbają o dochowanie wszystkich terminów i wszelkich formalności.

Dzisiaj, gdy polskie banki nie tylko wyśrubowały warunki udzielania kredytów, ale także wydłużyły wszystkie procedury, finansowanie alternatywne jest formą coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców. Pożyczki społecznościowe (ang. social lending) stały się powszechną metodą na finansowanie inwestycji. Oferta tradycyjnych pośredników finansowych, oferujących jedynie produkty bankowe okazuje się niewystarczająca. Należy podkreślić, że Future Capital z pewnością nie jest pośrednikiem kredytowym w myśl ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Działalność spółki należy raczej porównać do funkcji, jaką pełni doradca finansowy dla osób poszukujących alternatywnych sposobów pomnażania swoich zasobów inwestycyjnych. Warto zwrócić uwagę na to, że pracownicy Future Capital to eksperci w obszarze finansowania przedsiębiorstw poszukujących środków na rozwój.

Future Capital dysponuje prężnym gronem inwestorskim, które sukcesywnie się powiększa. Zarówno ilość inwestorów, ich aktywność, ale także zasobność portfeli maksymalizuje szanse na pozyskanie środków podczas trwania aukcji pożyczkowych, publikowanych na stronie www. Postawienie na funkcjonowanie online powoduje, że każda polska firma ma możliwość przez 24h na dobę złożenia wniosku pożyczkowego, który następnie jest weryfikowany pod kątem kondycji finansowej spółki. Po pozytywnym wyniku audytu, na FutureCapital.pl publikowana jest dedykowana aukcja. Bezpośrednie skorzystanie z portalu eliminuje szereg opłat prowizyjnych, które pobierają pośrednicy finansowi. W przypadku Future Capital prowizja to de facto opłata za skorzystanie z portalu, naliczana w momencie, gdy aukcja zostanie zamknięta, czyli zebrana zostanie oczekiwana kwota pożyczki. Jeżeli jednak ten podstawowy warunek nie zostanie spełniony, to firma aplikująca o pożyczkę nie ponosi żadnych kosztów.

Podsumowując, przedsiębiorca poszukujący środków na rozwój firmy powinien wziąć pod uwagę wszystkie możliwości, które oferuje rynek finansowy, także pochylić się nad tematem finansowania alternatywnego. Jak się okazuje możliwości jest całkiem sporo, nieomalże z każdym dniem pojawiają się nowe rozwiązania, dlatego też warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia pośredników finansowych oferujących nie tylko tradycyjne kredyty dla firm.