Future Capital dla pośredników finansowych

Współpraca z pośrednikami finansowymi

Future Capital prężnie prężnie współpracuje z pośrednikami kredytowymi, doradcami finansowymi i inwestycyjnymi. W związku z tym warto podkreślić, że propozycja tej platformy pożyczek społecznościowych dla firm zdecydowanie kierowana jest też do tej grupy docelowej.

Jakie są korzyści współpracy dla pośredników z portalem pożyczek społecznościowych dla firm?

Portal pożyczek społecznościowych Future Capital.pl, z pewnością jest sposobem na finansowanie w sposób alternatywny do banku. Dlatego dzisiaj, gdy procedury bankowe niewątpliwie się skomplikowały i wydłużyły finansowanie społecznościowe staje się coraz bardziej atrakcyjne dla podmiotów poszukujących środków. Tak więc, gdy nastaje taka konieczność pośrednik finansowy ma możliwość rekomendacji zgłaszającemu się do niego przedsiębiorcy skorzystanie ze wsparcia prywatnych inwestorów. Z tego powodu rekomendujemy współpracę z Future Capital, gdyż posiadamy w swoich zasobach szerokie grono inwestorów..

Jak wyglądają warunki współpracy z Future Capital?

Warunki współpracy Future Capital z pośrednikami finansowymi od samego początku są transparentne. Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy partnerskiej, regulującej warunki współpracy. Po podpisaniu umowy, w momencie gdy pośrednik poszukuje dla swojego klienta alternatywnego finansowania, otwiera się możliwość pozyskania przez firmę funduszy poprzez platformę FutureCapital.pl.

Kondycja finansowa przedsiębiorcy rekomendowanego przez pośrednika jest analizowana bezpośrednio przez ekspertów Future Capital. Dzieje się to już na etapie składania wniosku pożyczkowego. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, to na platformie FutureCapital.pl publikowana jest aukcja pożyczkowa skierowana do inwestorów.

Zachęcam do współpracy wszystkich pośredników finansowych. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania.

Krystyna Jarosz

tel. +48 602 787 574, e-mail: k.jarosz@futurecapital.pl