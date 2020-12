Czym są pożyczki pomostowe?

Przykłady finansowania za pomocą pożyczek pomostowych

Wyobraźmy sobie sytuację, w której przedsiębiorstwo potrzebuje własną halę produkcyjną. Właśnie pojawiła się na rynku atrakcyjna propozycja sprzedaży takiej hali w bardzo korzystnej cenie. Firma chciałaby sfinansować zakup z wykorzystaniem kredytu bankowego. Bank wymaga jednak wkładu własnego wysokości np. 10% ceny zakupu. Zarząd przedsiębiorstwa nie chce lub nie może sfinansować wkładu własnego ze środków firmy.

Rozwiązaniem może być tu pożyczka pomostowa. Środki w ten sposób uzyskane mogą zostać przeznaczone na zapewnienie udziału własnego w banku. Bank zaś dzięki temu ma podstawy aby udzielić kredytu na zakup.

Opisana powyżej sytuacja jest dosyć typowym przypadkiem, przy czym może być tu wiele różnych wariantów. Oto kilka przykładów:

• Przedsiębiorca stara się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej i niezbędne jest wykazanie się własnym wkładem finansowym. Pożyczka pomostowa zapewni te środki;

• Deweloper - pożyczka pomostowa na dokończenie budowy mieszkań lub domów, które po zakończeniu budowy zostaną sprzedane;

• Firma handlowa – pożyczka pomostowa na rozwiązanie zatorów płatniczych w sytuacji, gdy firma oczekuje na spłatę;

• Zakład produkcyjny oczekuje od kontrahenta dużej płatności z opóźnioną zapadalnością. Pomost finansowy zapewni płynność do tego czasu;

• Sprzedaż aktywów firmy. Firma sprzedaje np. własną nieruchomość jednak postępowanie sprzedażowe opóźnia się a środki finansowe są pilnie potrzebne;

• Firma produkcyjna - leasing maszyn i pożyczka pomostowa zapewni wkład własny;

Pożyczki pomostowe mogą w wielu przypadkach być bardzo pożytecznym mechanizmem finansowym. Co więcej, można pokusić się o stwierdzenie, że są korzystne dla obu stron tj. zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy.

Korzyści dla pożyczkobiorcy

Pożyczkobiorca zyskuje metodę chwilowego wsparcia, która zapewnia mu realizację długofalowych celów. Prawdą jest, że pożyczki pomostowe są na ogół istotnie wyżej oprocentowane niż kredyty bankowe. Trzeba jednak brać tu pod uwagę fakt, że są to obciążenia krótkoterminowe. Natomiast szybkości uzyskania takiego pomostu jest zaletą nie do przecenienia a potencjalne korzyści z tym związane mogą po wielokroć zrekompensować obciążenia związane z podwyższonym oprocentowaniem.

Korzyści dla pożyczkodawcy

Pożyczkodawca, w przypadku Future Capital Inwestor, gdy inwestuje w pożyczkę pomostową, otrzymuje korzyści wynikające ze zwiększonego bezpieczeństwa swojej inwestycji, a co za tym idzie zmniejszonego ryzyka. W porównaniu do innych pożyczek, te pomostowe są najczęściej udzielane kontrahentom, którzy w perspektywie spodziewają się znaczącego zastrzyku finansowego. Daje to większą pewność, że będą w stanie regulować terminowo swoje zobowiązania wobec pożyczkodawcy. Oczywiście, nie zwalnia to pożyczkodawcy z obowiązku sprawdzenia, czy spodziewane zasilenie finansowe jest poparte twardymi dokumentami, umowami, kontraktami itp.